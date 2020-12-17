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الباطن يتجاوز أبها بثلاثية .. ويتأهل لدور ربع نهائي كأس الملك

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الباطن يتجاوز أبها بثلاثية .. ويتأهل لدور ربع نهائي كأس الملك

تأهل الباطن لدور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد أن تجاوز نظيره أبها 3/0 في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن.

الشوط الأول انتهى بتقدم الباطن بهدفي "ريناتو" عند الدقيقة التاسعة، وزكريا سامي عند الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني حاول أبها العودة للمباراة بعدة تغييرات أجرها المدير الفني "الشابي" لكن لم يتغير الحال، بل أضاف لاعب الباطن "فابيو" الهدف الثالث القاتل للباطن عند الدقيقة 82.

الباطن يتجاوز أبها بثلاثية .. ويتأهل لدور ربع نهائي كأس الملك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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