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لرفع الأعباء عن المواطنين.. الداخلية توجه قوافل إنسانية للمناطق الأولى بالرعاية

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لرفع الأعباء عن المواطنين.. الداخلية توجه قوافل إنسانية للمناطق الأولى بالرعاية لرفع الأعباء عن المواطنين.. الداخلية توجه قوافل إنسانية للمناطق الأولى بالرعاية

مصراوي Masrawy

04:18 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) على المواطنين قاطني المناطق الأولى بالرعاية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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