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علاقة عاطفية ونزهة في الخفاء.. لماذا قتلت فتاة شقيقتها الصغرى في البدرشين؟

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علاقة عاطفية ونزهة في الخفاء.. لماذا قتلت فتاة شقيقتها الصغرى في البدرشين؟ علاقة عاطفية ونزهة في الخفاء.. لماذا قتلت فتاة شقيقتها الصغرى في البدرشين؟

مصراوي Masrawy

04:00 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

علاقة عاطفية في الخفاء جمعت فتاة وشاب كانت الفصل الأول لجريمة مقتل قاصر خنقا على يد شقيقتها بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

منذ فترة ليست ببعيدة، اكتشف أب علاقة ابنته "19 سنة" بشاب يدعى "عبد الرحمن". عثر على محادثات ورسائل على هاتفها كشفت تفاصيل تلك العلاقة.

لم يتردد الأب في منع ابنته من الخروج "مش هتخرجي من البيت إلا بعلمي" لكنها لم تلتزم بتعليمات أبيها.

منذ أيام غادر الأب وزوجته المنزل، وتركا الفتة وأختها الصغرى "17 سنة" في المسكن.

انتهزت صاحبة الـ19 سنة الفرصة، ارتدت ملابسها وتوجهت لمقابلة حبيبها غير عابئة بتحذير والدها.

في المساء، عادت الفتاة إلى المنزل قبل رجوع الأب لتستقبلها أختها الصغرى "نزلتي برده وقابلتيه.. هقول لأبوكي لما يرجع".

لم تكتف القاصر بكلمات التوبيخ والتهديد، امتد الأمر لمطالبتها شقيقتها "هاتي الطرحة بتاعتي".

تراشق بالألفاظ تطور إلى شجار انتهى بمقتل الأخت الصغرى خنقا بـ"إيشارب" على يد الكبرى.

حملت المتهمة جثة شقيقتها إلى سريرها وأغلقت باب الغرفة.

حرصت زوجة الأب على دعوة ابنة زوجها الصغرى لتناول وجبة العشاء سويا. توجهت إلى غرفتها ظنا أنها نائمة قبل أن تكتشف الطامة الكبرى "إلحقوني البنت قاطعة النفس".

في بادئ الأمر ورد بلاغ للعميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين بوفاة فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة، ورغبة أسرتها في استخراج تصريح الدفن.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة الفتاة داخل غرفتها ترتدي ملابسها كاملة ملفوف حول رقبتها إيشارب.

بسؤال أسرتها أفادوا "الطرحة لفت حولين رقبتها وهي نايمة.. ماتت" إلا أن المعاينة أثبتت عكس ذلك. عُثر على آثار حز في الرقبة ما يشير إلى تعرض الضحية للخنق.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين.

جهود البحث توصلت إلى أن شقيقة الضحية الكبرى وراء ارتكاب الواقعة، وأنها يوم الواقعة غادرت المنزل لمقابلة حبيبها دون علم والدها. ولدى عودتها عنفتها أختها الصغرى ما دفعها لقتلها والتظاهر بسقوطها على الأرض فجأة.

وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب أحمد فايز من ضبط المتهمة التي أقرت بجريمتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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