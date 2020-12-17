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وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لعقد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير

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وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لعقد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير وزير الخارجية الكويتي: نتطلع لعقد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير

مصراوي Masrawy

03:44 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

أعرب وزير الخارجية والإعلام الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عن تطلعه لعقد القمة الخليجية بالسعودية في 5 يناير المقبل.

واستقبل وزير الخارجية الكويتي، الخميس، بحضور السفير الكويتي خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية، سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين لدى دولة الكويت، حسبما ذكرت صحيفة "القبس".

وأكد الناصر أن "الكويت مستمرة على نفس نهج أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالتضامن والوحدة الخليجية وذلك لما فيه خير وصالح شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأشار الوزير الكويتي إلى التحديات التي واجهت دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية وتعزيز مخزون الأمن الغذائي واختلالات التركيبة السكانية.

علاوة على فقدان دول المجلس لزعيمين في هذا العام السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، بالإضافة إلى فقدان أحد أبرز رموز دول المجلس الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

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