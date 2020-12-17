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بالصور.. سفير الفاتيكان يلتقي 50 من رعاة الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط

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بالصور.. سفير الفاتيكان يلتقي 50 من رعاة الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط بالصور.. سفير الفاتيكان يلتقي 50 من رعاة الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط

مصراوي Masrawy

03:51 م الخميس 17 ديسمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

اختتم المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان الجديد لمصر، اليوم الخميس، زيارته لمحافظة أسيوط، بعقد لقاءً رعويًا مع عدد من رعاة الكنائس بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، في حضور الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط.

وقال الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، إن اللقاء حضره نحو 50 من الآباء الكهنة رعاة الكنائس التابعة لإيبارشية أسيوط بقرية دير درنكه في ختام زيارته الرعوية للمحافظة.

وأضاف مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، أن سفير الفاتيكان بمصر زار دير السيدة العذراء المحرق بمركز القوصية، وكان في استقباله الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير.

جدير بالذكر أن دير السيدة العذراء "الدير المُحرّق" من أهم المحطات في مسار رحلة العائلة المقدسة، لاحتماء العائلة المقدسة به في أوائل القرن الأول الميلادي.

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