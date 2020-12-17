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تأجيل محاكمة مدير بالاتحاد المصري للسيارات بتهمة عرض رشوة على رئيس استاد القاهرة

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تأجيل محاكمة مدير بالاتحاد المصري للسيارات بتهمة عرض رشوة على رئيس استاد القاهرة تأجيل محاكمة مدير بالاتحاد المصري للسيارات بتهمة عرض رشوة على رئيس استاد القاهرة

مصراوي Masrawy

03:53 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى جنايات مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات ومالك شركة استيراد بتهمة عرض رشوة على رئيس هيئة استاد القاهرة لجلسة 3 يناير 2021 لحضور خبير المساعدات الفنية.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران وخالد فخري الشلقامي ومروة هشام بركات وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كشف قرار الإحالة قيام المتهمين "إ. ا" مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات، و"و. ب" مالك شركة استيراد في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مدينة نصر ثان بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين عرضا على "ع. ع" رئيس هيئة استاد القاهرة مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على الطلب المقدم منهما بشأن تأجير قطعة أرض مملوكة لهيئة استاد القاهرة محل عمله.

وأكدت التحقيقات أن رئيس هيئة استاد القاهرة رفض الرشوة وأبلغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، ليتم ضبط المتهمين.

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