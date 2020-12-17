أخبار عاجلة

"القومي للشهداء": 50% تخفيضًا على قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات -
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16" -
موسكو: خبراء روس يتحققون من معلومات حول سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا -
الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء -
الشرطة الأفغانية: مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني على يد مسلحين -
أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عودة الأمطار الأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة

Print
عودة الأمطار الأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة عودة الأمطار الأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة

مصراوي Masrawy

03:44 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال 6 أيام مقبلة بداية من غد الجمعة وحتى الأربعاء.

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

الجمعة

فرص أمطار خفيفة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري ""كفرالشيخ، البحيرة" على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الاثنين

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، بلطيم، رشيد، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

e874d691-31cb-4b2a-a948-905223e96f64

0e3e407f2e.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية