أخبار عاجلة

"القومي للشهداء": 50% تخفيضًا على قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات -
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16" -
موسكو: خبراء روس يتحققون من معلومات حول سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا -
الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء -
الشرطة الأفغانية: مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني على يد مسلحين -
أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مجلس شؤون الأسرة وجمعية رعاية الطفولة يوقعان مذكرة تفاهم

Print
مجلس شؤون الأسرة وجمعية رعاية الطفولة يوقعان مذكرة تفاهم مجلس شؤون الأسرة وجمعية رعاية الطفولة يوقعان مذكرة تفاهم
في إطار التعاون المشترك بمجال المسؤولية الاجتماعية

مجلس شؤون الأسرة وجمعية رعاية الطفولة يوقعان مذكرة تفاهم

وقّع مجلس شؤون الأسرة، وجمعية رعاية الطفولة، مذكرة تفاهم لتعزيز وعي الأسرة بمرحلة الطفولة، عن طريق تنفيذ المبادرات والبرامج والأبحاث وتفعيل المناسبات المتعلقة بالطفل.

مثّل المجلس في توقيع المذكرة الأمين العام، د. هلا بنت مزيد التويجري، وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة، الجوهرة بنت فهد العجاجي.

واتفق الطرفان على تحديد إطار التعاون المشترك في مجال المسؤولية الاجتماعية، والتنسيق بينهما لتنفيذ البرامج والمبادرات والأنشطة التي تخدم الأطفال، والتعاون في إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالطفل، وإعداد النشرات والإرشادات الخاصة بالرضاعة الطبيعية، إلى جانب تعاون الطرفين في تفعيل المناسبات ذات العلاقة بالطفل.

وأوضح مجلس شؤون الأسرة، أنه يسعى إلى تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة عليها قوية متماسكة ترعى أبنائها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العليا، من خلال تنفيذ برامج مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص.

فيما تشارك جمعية رعاية الطفولة المجلس في الاهتمام والمسؤولية في مجال تطبيق وتنفيذ ونشر المسؤولية الاجتماعية، مما يؤهل الطرفان إلى تعزيز العمل المشترك وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة.

يذكر أن جمعية رعاية الطفولة تنفذ عددًا من البرامج لرفع مستوى رعاية الطفل، وتقديم الدعم التربوي والتوعوي للأسرة ومقدمي الرعاية للطفل، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية مرحلة الطفولة وخصائصها، وضرورة الاستفادة من خبرات الآخرين واستقطابها، وتكوين بيت خبرة يستعان به لدعم ومساندة الطفولة.

وبهذه المناسبة، قالت د. هلا التويجري، إن مذكرة التفاهم جاءت انطلاقًا من اهتمام المجلس بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وتمكين الأسرة من القيام بأدوارها في المجتمع، وتفعيلًا للشراكات مع كل الجهات ومنها القطاع الثالث، حيث نستهدف بهذه الاتفاقية مع جمعية رعاية الطفولة تعزيز الوعي المجتمعي بمرحلة الطفولة على وجه الخصوص بما يحقق الأهداف المشتركة بين المجلس والجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"آل الشيخ": طي قيد الأئمة الذين لم يخطبوا عن خطر جماعة الإخوان المسلمين واجب الوزارة

"آل الشيخ": طي قيد الأئمة الذين لم يخطبوا عن خطر جماعة الإخوان المسلمين واجب الوزارة

مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد روزنامة مسابقات 2021

مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم يعتمد روزنامة مسابقات 2021

"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي

"أعمال" تدرب ٢٨٠٠ مستفيد ومستفيدة من البرنامج الحرفي

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك

شبكة عيون الإخبارية