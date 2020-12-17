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"شيخة الحربي" أول "سعودية" تتلقى لقاح "كورونا".. هذا ما قالته لـ"سبق"

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"شيخة الحربي" أول "سعودية" تتلقى لقاح "كورونا".. هذا ما قالته لـ"سبق" "شيخة الحربي" أول "سعودية" تتلقى لقاح "كورونا".. هذا ما قالته لـ"سبق"
ابنها: لم نكن نعلم أن وزير الصحة يتلقى جرعة اللقاح في الغرفة المجاورة

عبّرت "شيخة بنت عتيق الحربي" أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح المستجد، عن شكرها وتقديرها للقيادة على ما تبذله من اهتمام للمواطن والمقيم، مؤكدةً أنها لم تشعر بأعراض جانبية من جراء اللقاح، داعية الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح.

وقالت في اتصال هاتفي مع "سبق": الحمد لله أنا بخير، ولقائي بوزير الصحة كان من أسعد اللحظات الذي لمست فيها حرصه على صحة الناس واهتمامه بالخدمات الطبية وفق ما توليه القيادة بالاهتمام والرعاية للمواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى أنها تلقّت الجرعة الأولى ولم تشعر بأي أعراض جانبية جراء اللقاح، وهي تعاني من الربو وتستخدم أدوية باستمرار لعلاج الربو.

وعن كيفية حصولها على اللقاح قال ابنها عتيق المطيري: منذ أن أعلنت وزارة الصحة التسجيل بادرنا بتسجيل الوالدة، وفي اليوم الذي تلاه وردنا اتصال من الصحة لإبلاغنا بموعد أخذ اللقاح.

وأضاف: ذهبنا صباح اليوم الخميس، بحسب الموعد، إلى القاعة التي خصصتها وزارة الصحة لأخذ اللقاح بمخرج 9، وكانت مهيأة تماماً، ولم نعلم أن وزير الصحة يتلقى اللقاح في الغرفة المجاورة للوالدة؛ حيث التقاها عقب أخذ اللقاح وهنّأها بأنها أول مواطنة تحصل على لقاح كورونا.

وأشار ابنها إلى أن والدته تبلغ من العمر 60 عامًا، ولم يظهر عليها أي أعراض بعد أخذ اللقاح، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

وعبّر "عتيق" ووالدته عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الرشيدة على ما تبذله من اهتمام منذ أن تفشى فيروس كورونا حتى وصول اللقاح في متناول أيدي المواطنين والمقيمين بالمجان، كما قدما شكرهما لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي كان حريصًا كل الحرص منذ أن بدأ الفيروس بالتفشي في رفع حالة التأهب في وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس وتوفير الخدمات الطبية والصحية على أكمل وجه، وفق توجيهات القيادة.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت اليوم تزامنًا مع بدء التطعيم، قصيرًا لمواطنة فاضت مشاعرها وهي تردد بكلمات: "الله يعز حكومتنا، والله يعزهم وينصرهم على من يعاديهم، عشتوا عشت يا وطنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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