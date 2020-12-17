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الداخلية توضح حقيقة طمس شخص للوحات السيارات

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الداخلية توضح حقيقة طمس شخص للوحات السيارات الداخلية توضح حقيقة طمس شخص للوحات السيارات

مصراوي Masrawy

03:46 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلاغ أحد الأشخاص مدعومًا بصورة لسيارة يقوم مالكها بطمس لوحاتها الخلفية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه بالفحص تبين أن مالك السيارة المُشار إليها يمتلك معرضًا لتجارة السيارات بالدقهلية وأنه اعتاد عرض صور للسيارات المعروضة للبيع بمعرضه على صفحته، ووضع لاصق أسود على لوحاتها المعدنية لعدم معرفة زائري الصفحة بأرقامها، للحيوله دون تواصلهم مع ماليكها وشرائها دون حصوله على عمولته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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