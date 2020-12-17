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تعزي السودان في ضحايا اعتداء جبل أبو طيور

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مصر تعزي السودان في ضحايا اعتداء جبل أبو طيور تعزي السودان في ضحايا اعتداء جبل أبو طيور

مصراوي Masrawy

03:41 م الخميس 17 ديسمبر 2020

القاهرة - أ ش أ

أعربت عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف، الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية، مساء الثلاثاء، حول منطقة جبل أبوطيور المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود، وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية، إضافة إلى خسائر في المعدات.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الخميس- تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة.

وقالت إنها تتابع - بمزيد من القلق - تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، مؤكدة ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.

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