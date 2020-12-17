أخبار عاجلة

"القومي للشهداء": 50% تخفيضًا على قيمة سفر أسر الشهداء والمصابين بالقطارات -
رئيس أركان القوات المسلحة يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي "صمود - 16" -
موسكو: خبراء روس يتحققون من معلومات حول سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا -
الجيش اليمني يسقط مسيرة مفخخة تابعة لمليشيا الحوثي شرقي صنعاء -
الشرطة الأفغانية: مقتل رئيس اتحاد الصحفيين بولاية غزني على يد مسلحين -
أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية اليمني: بعثة الأمم المتحدة حبيسة بيد الحوثيين

Print
وزير الخارجية اليمني: بعثة الأمم المتحدة حبيسة بيد الحوثيين وزير الخارجية اليمني: بعثة الأمم المتحدة حبيسة بيد الحوثيين

مصراوي Masrawy

03:36 م الخميس 17 ديسمبر 2020

صنعاء - (د ب أ):

قال محمد الحضرمي، وزير الخارجية في اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، إن بعثة الأمم المتحدة في الحديدة (غربي البلاد) "حبيسة بيد الحوثيين، ولا يمكن القبول باستمرار ذلك".

وأكد الحضرمي خلال لقائه نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، دانيلا كروسلاكفي، ضرورة أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أداء مهامها وفقا لولايتها "وايقاف تدخلات وإعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

كما شدد على ضرورة العمل على نقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل.

وأوضح الحضرمي، أنه من الضروري "الاستمرار في إجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق اعادة الانتشار".

والعقيد الصليحي هو أحد ضباط فريق الارتباط الحكومي في اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار والذي قتل على أيدي الحوثيين.

وأردف بالقول: "إن عودة الفريق دون تحرير البعثة الأممية من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة".

من جهتها، أكدت دانيلا أن البعثة ستبذل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة وفقاً للولاية الممنوحة للبعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.

وتأسست البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.

وقامت البعثة بنشر، نقاط مراقبة مشتركة تضم ضباط ارتباط (قوات حكومية، وقوات حوثية)، لمراقبة وقف إطلاق النار بالمدينة التي تشهد اشتباكات مسلحة، في حين يتبادل طرفي الصراع الاتهامات بشأن خرق الاتفاق حتى هذا اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية