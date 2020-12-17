بالصور.. مسيرة طلابية في افتتاح مركز رعاية ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

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أسيوطـ محمود عجمي:

تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، مسيرة طلابية تحت شعار "ما دمنا نحيا بالأمل لا مستحيل".

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن المسيرة انطلقت من أمام المبنى الإداري وجابت الحرم الجامعي وصولًا إلى مقر مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، في رسالة تؤكد قدرة الإنسان على تحدي الصعاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، أن المركز يمثل ثمرة تعاون بين برنامج منح الجامعات الحكومية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة أميديست مصر ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب والاستشارات،.

مشيراً إلى أن المركز يهدف إلى تيسير الخدمات وسبل الرعاية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة والذي جرى تجهيزه بكبائن متطورة تمكن الطلاب المكفوفين من أداء امتحانه على نحو مستقل ويسير.

وأشار الدكتور محمد حسين موسى، أن المركز يضم قاعة تدريب، ومركز لطباعة الكتب بطريقة بريل، ومكتبة ثقافية وأجهزة وقاعات مجهزة بأجهزة الكمبيوتر للإعاقة البصرية ، وقاعات محاضرات تدريبية.