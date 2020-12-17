محافظ المنوفية يعتمد جدول امتحانات نصف العام الدراسي

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المنوفية- أحمد الباهي:

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2021 على مستوي المحافظة، مؤكدًا على ضرورة الاستعداد التام، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدأ يوم السبت الموافق 16 يناير المقبل، وتستمر حتى الخميس 21 من الشهر ذاته.

وأضاف سويد، أن اختبارات الصف الخامس الابتدائي تبدأ يوم الأحد 17 يناير وتستمر حتى يوم السبت 23 يناير، واختبار الصف السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 24 يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اختبارات نصف العام للمرحلة الإعدادية ستبدأ باختبار الصف الأول الإعدادي، يوم السبت الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير، بينما تبدأ اختبارات الصف الثاني الاعدادي يوم الأحد الموافق 17 يناير، وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 من ذات الشهر.

فيما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم السبت 30 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية يوم الخميس 21 يناير وتستمر حتى الأربعاء 27 يناير.

وتبدأ اختبارات نصف العام لسنوات النقل بالتعليم الفني يوم السبت الموافق 16 يناير، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2021.