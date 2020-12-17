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إصابة 6 طالبات في حادث سير بكفر الشيخ

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إصابة 6 طالبات في حادث سير بكفر الشيخ إصابة 6 طالبات في حادث سير بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:24 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيبت 6 طالبات، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من مدينة بيلا في كفر الشيخ.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن غرفة طوارئ المديرية، رصدت وصول 6 طالبات إلى استقبال مستشفى بيلا المركزي، إثر تعرضهم لحادث سير.

والمصابات الست هن "بسنت.ع.ا"، 20 عامًا، "آية.إ.ا"، 19 عامًا، "خلود.ط.إ"، 19 عامًا، "سارة.ع.إ"، 20 عامًا، "مني.س.ب"، 27 عامًا، وتقمن بمدينة بيلا، و"ميرنا.ر.ح"، 22 عامًا، وتقيم بمدينة العاشر من رمضان.

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