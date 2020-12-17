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الندوة العالمية للشباب الإسلامي تثمن جهود المملكة في خدمة اللغة العربية

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أكدت أنها سباقة في الاهتمام بنشرها على أوسع نطاق

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تثمن جهود المملكة في خدمة اللغة العربية

ثمنت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، عناية المملكة الرائدة باللغة العربية، مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، مؤكدة أن المملكة سباقة بين الدول العربية في الاهتمام بنشرها وخدمتها على أوسع نطاق.

وقالت إن المملكة تضم كليات متخصصة ومعاهد جامعية لتدريس العربية وتعليمها لغير الناطقين بها؛ حيث تستقبل الألوف من الطلاب الوافدين الذين يتعلمون العربية من هذه المنافذ.

وتواصل المملكة جهودها في خدمة اللغة العربية عبر المؤتمرات والندوات ودعم العديد من المعاهد ودعم أقسامها وإيفاد متخصصين لتدريسها، وتَبني الكراسي البحثية، ودعم المشاريع الجديدة لتدريسها في العديد من بلدان العالم.

وتعنى الندوة عبر برامجها ومشروعاتها لنشر اللغة العربية وتعريف الدارسين والمتعلمين بعلومها عبر الدورات التدريبية التي تقيمها مكاتبها حول العالم.

كما كانت للندوة سلسلة من الدورات التدريبية التي تُقيمها كل عام للدبلوماسيين في مقرها بالأمانة العامة بالرياض، ويشارك فيها عدد كبير من أعضاء البعثة الدبلوماسية في العديد من السفارات المختلفة؛ لتعريفهم بقواعد اللغة العربية وتدريبهم على التحدث بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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