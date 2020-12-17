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القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بجدة

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القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بجدة القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات مصريين خلال شهر بجدة

مصراوي Masrawy

03:07 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية ، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 2 مليون 204 آلاف و912 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 9 ملايين و 333 ألفاً و484 جنيها مصريا تقريبا.

وبحسب بيان اليوم، كان الوزير، قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال نوفمبر الماضي عن توفير فرص عمل واعتماد عقود بإجمالي 300، منهم 200 فرصة عمل داخلية و100 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بجدة، أن المكتب تلقي خلال الشهر 155 شكوى، تم تسوية 150 شكوى منها وديا، وإحالة 5 شكاوى للقضاء ، فضلا عن القيام بـ 4003 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم عمل زيارتين للجهات الحكومية وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن اجتماع مع التجمعات العمالية، والرد على 4000 استفسار للعمالة المصرية بجدة من خلال المكتب.​

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