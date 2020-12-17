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رئيس الوزراء البرتغالي يعزل نفسه بعد لقائه ماكرون

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رئيس الوزراء البرتغالي يعزل نفسه بعد لقائه ماكرون رئيس الوزراء البرتغالي يعزل نفسه بعد لقائه ماكرون

مصراوي Masrawy

03:23 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

قال مكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن الأخير عزل نفسه وألغى رحلته الرسمية، بعد أقل من 24 ساعة من لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت "رويترز".

وأكد المكتب في بيان أن كوستا لا يعاني من أي أعراض وينتظر نتيجة اختبار الذي أجراه به في وقت سابق الخميس، مبينا أن الفحص كان مقررا بالفعل قبل رحلته الرسمية إلى ساو تومي وبرينسيبي وغينيا بيساو في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.

وقال البيان إن "رئيس الوزراء قرر إلغاء الرحلة وسيحافظ على جميع الأنشطة التنفيذية وجدول العمل، وسيستمر بالقيام بعمله عن بعد".

كان ماكرون استقبل كوستا في قصر الإليزيه أمس الأربعاء، حيث ناقشا أولويات رئاسة البرتغال المقبلة للمجلس الأوروبي، والتي تبدأ الشهر المقبل.

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