"هقول لأبوكي لما يرجع".. تفاصيل مقتل قاصر على يد شقيقتها بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

الخوف من عقاب الأب دفع فتاة لقتل شقيقتها الصغرى خنقًا بمركز البدرشين، جنوب الجيزة.

تلقى العميد حسام لافي مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بوفاة فتاة، تبلغ من العمر 17 سنة، ووجود شبهة جنائية.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة الفتاة داخل غرفتها ترتدي ملابسها كاملة ملفوف حول رقبتها إيشارب.

بسؤال أسرتها أفادوا "الطرحة لفت حولين رقبتها وهي نايمة.. ماتت"، إلا أن المعاينة أثبتت عكس ذلك، عُثر على آثار حز في الرقبة ما يشير إلى تعرض الضحية للخنق.

فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمشاركة العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين.

جهود البحث توصلت إلى أن شقيقة الضحية الكبرى "19 سنة" وراء ارتكاب الواقعة، وأنها يوم الواقعة غادرت المنزل دون علم والدها. ولدى عودتها عنفتها أختها الصغرى "هقول لأبوكي لما يرجع.. وهاتي الطرحة بتاعتي".

مشادة كلامية حادة وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل الصغرى خنقا. وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين ومعاونه النقيب أحمد فايز من ضبط المتهمة التي أقرت بجريمتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.