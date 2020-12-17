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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8711.58 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8711.58 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 8711.58 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها 13.5 مليار ريال لأكثر من 420 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم منخفضاً بـ 9.60 نقاط ليقفل عند مستوى 8711.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتقدمة، وسافكو، وسابتكو، والخدمات الأرضية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المصافي، وبي سي آي، وتشب، والسعودي الفرنسي، وحلواني إخوان، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و4.96%.

فيما كانت أسهم شركات: سيرا، وزين السعودية، وكيمانول، ودار الأركان، وسابتكو، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سيرا، وسابك، والمصافي، ونسيج، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً بـ 671.95 نقطة ليقفل عند مستوى 20650.33 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 295 ألف سهم تقاسمتها 835 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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