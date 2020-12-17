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بينهم رئيس عربي.. رويترز تنشر قائمة زعماء ومسؤولين التقوا ماكرون قبل إصابته بكورونا

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بينهم رئيس عربي.. رويترز تنشر قائمة زعماء ومسؤولين التقوا ماكرون قبل إصابته بكورونا بينهم رئيس عربي.. رويترز تنشر قائمة زعماء ومسؤولين التقوا ماكرون قبل إصابته بكورونا
منهم معظم القادة الأوروبيين في بروكسل خلال قمة عقدت في 10 و11 ديسمبر الجاري

بينهم رئيس عربي.. رويترز تنشر قائمة زعماء ومسؤولين التقوا ماكرون قبل إصابته بكورونا

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع العديد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين في الأيام العشرة التي سبقت ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 اليوم الخميس، ومنهم معظم القادة الأوروبيين خلال قمة عقدت في 10 و11 ديسمبر الجاري.


ونشرت وكالة رويترز قائمة توضح أهم الأحداث التي حضرها ماكرون ومن تواصل معهم خلالها:
- الأربعاء 16 ديسمبر اجتمع مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا في قصر الإليزيه، رأس اجتماعًا للحكومة حضره معظم الوزراء ورئيس الوزراء جان كاستيكس.
- الاثنين 14 ديسمبر، احتفل بالذكرى الستين لإبرام اتفاقية إنشاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، من ضمن المشاركين في الحدث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأنجيل جوريا الأمين العام للمنظمة.
- الخميس والجمعة 10 و11 ديسمبر، اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل ولم يحضر اثنان فحسب من بين زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء في المجلس وهما يوري راتاس رئيس وزراء إستونيا وأندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا.
ومن بين الذين حضروا الاجتماع: المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، رئيس وزراء هولندا مارك روته، رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي ورئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين.
- الاثنين 7 ديسمبر، اجتمع مع الرئيس المصري عبدالفتاح في قصر الإليزيه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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