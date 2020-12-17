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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مصراوي Masrawy

03:01 م الخميس 17 ديسمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن إصابة عصام حسن فائق 19 عامًا، وعماد عبده علي 45 عامًا، وإكرام فتحي قرني 33 عامًا، وعمرو كمال ورداني 38 عامًا.

وكذا أصيب كل من فتحي راضي محمد 40 عامًا، وأحمد رجب زكي 21 عامًا، وأشرف طه أبو زيد" 25 عامًا، وهيثم علي محمد 15 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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