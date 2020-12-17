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الجبهة الثورية السودانية تُدين اعتداءات القوات الإثيوبية

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الجبهة الثورية السودانية تُدين اعتداءات القوات الإثيوبية الجبهة الثورية السودانية تُدين اعتداءات القوات الإثيوبية

مصراوي Masrawy

03:00 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الخرطوم - أ ش أ

أدانت "الجبهة الثورية السودانية" (شريك اتفاق السلام في السودان) بأغلظ العبارات، "الغدر والاعتداء" التي قامت بها القوات و المليشيات الأثيوبية ضد القوات المسلحة السودانية، وآخرها الكمين الذي تعرضت له القوات في منطقة ابوطيور (شرق السودان)، من قبل المليشيات والقوات الاثيوبية، والذي تسبب في خسائر في الأرواح والمعدات.

وأكدت الجبهة الثورية السودانية -في بيان اليوم الخميس- دعمها اللامحدود للقوات المسلحة في تصديها للعدوان وفي حمايتها للأرض والعرض، ووقوفها معها في خندق واحد من أجل حماية سيادة السودان، أرضا وشعبا.

وأشارت إلى أنها تتابع باهتمام بالغ تطور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان من حيث تدفق اللاجئين على ولايات شرق السودان وعدم استقرار الأحوال الأمنية على الشريط الحدودي بين البلدين.

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