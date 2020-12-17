أخبار عاجلة

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الوطنية للتدريب" تطلق برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة

Print
"الوطنية للتدريب" تطلق برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة "الوطنية للتدريب" تطلق برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة

مصراوي Masrawy

02:59 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالأمس الأربعاء 16 ديسمبر برنامج تدريب مستشاري مجلس الدولة، ويُعد واحدًا من حزمة البرامج التي تقدمها الأكاديمية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فسيتم تدريب 93 من مستشاري مجلس الدولة المصري لمدة 15 يوما داخل مقر الأكاديمية الوطنية.

وحرصت الأكاديمية الوطنية للتدريب على إعداد برنامج تدريبي يتلاءم مع الخلفيات العلمية والعملية للمستشارين، ويعتمد المحتوى على عدة محاور هامة منها مهارات العرض والتقديم، والذكاء العاطفي والاجتماعي، وإدارة الأزمات، ومهارات التفاوض والتواصل الفعال، وتسويق الذات، وكيفية بناء فرق العمل، والمراسم والبروتوكولات، والمكاتبات الرسمية وكتابة التقارير، وكذلك المالية العامة لغير المتخصصين وتشمل السياسات المالية والنقدية، والموازنة العامة للدولة، ورؤية 2030، والتخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، ومحور الأمن القومي، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية