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لجنة الحج بـ"الشورى" تدرس تقريري "المساحة" و"التنمية العقارية"

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لجنة الحج بـ"الشورى" تدرس تقريري "المساحة" و"التنمية العقارية" لجنة الحج بـ"الشورى" تدرس تقريري "المساحة" و"التنمية العقارية"
ناقشت أبرز التحديات.. واستعرضت مختلف الرؤى المطروحة

لجنة الحج بـ

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، لدراسة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة 1440/ 1441هـ.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، أبرز ما احتواه تقرير الهيئة من أعمال وإنجازات، والخطط الاستراتيجية والدراسات والبحوث المرتبطة ذات الصلة بالقطاع؛ لكون الهيئة الجهة الوطنية المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات الجغرافية والمسح البحري في إنتاج وتسويق المعلومات والخدمات المساحية "الجيومكانية".

وتمّت مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وقد بحثت اللجنة في اجتماعها ضمن الموضوعات المحالة إليها التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وأبرز ما تضمنه التقرير، حيث درست أهمية التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرامج المرتبطة بالمستفيدين، واستعراض الصعوبات وإيجاد الحلول لها وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من توصيات.

وأبدى أعضاء اللجنة عدداً من الملحوظات تجاه التقرير السنوي للصندوق تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها، ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات هي إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما ورد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها في إحدى جلساته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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