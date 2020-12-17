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ضبط 6 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

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ضبط 6 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد ضبط 6 قضايا تهريب بضائع في يوم واحد

مصراوي Masrawy

02:57 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 6 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع ، أقمشة ، مستحضرات تجميل ).

وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات (28) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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