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الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

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الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

مصراوي Masrawy

02:56 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام (مسئولي أحد مصانع الكرتون – كائن بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) بتصنيع العديد من العبوات الكرتونية الخاصة بتعبئة المنتجات الغذائية والكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وعلب لتعبئة الفحم والمشروبات بدون تفويض بالطباعة أو أمر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، بهدف التربح والإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه، حيث تم التقابل مع (شريك بالمصنع)، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط (316500 مطبوع تجاري) جميعها بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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