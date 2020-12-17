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بغرض السرقة.. إحالة سائقين قتلا طفلًا في المقطم للمفتي

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بغرض السرقة.. إحالة سائقين قتلا طفلًا في المقطم للمفتي بغرض السرقة.. إحالة سائقين قتلا طفلًا في المقطم للمفتي

مصراوي Masrawy

02:48 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بإحالة سائقي توك توك لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة قتل طفل في المقطم، وحددت جلسة الحكم بدور يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط واسامه محمد ابو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بقتل المجني عليه الطفل محمود عبدالمنعم عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض "سكي ومطواة"، بأن استدرجوه مكرا إلى مكان، وما أن ظفروا به وأسقطوه في قبضتهم إذ قيده المتهم الثاني حتى سدد له المتهم الأول وآخر طعنات عدة بسلاحهما حال تواجد المتهم رابع بمسرح الجريمة يراقب لهم الطريق ويشد من أزرهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة بأنه قد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخري عاصرتها وهي أنهم في ذات المكان والزمان سرقوا المنقولات وهي الدراجة الآلية والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام.

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