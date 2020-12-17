ضبط مالك مخبز استولى على مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لقيامها بمخالفة تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار واستيلائه على مبلغ( 1٫005,955 جنيه) قيمة فروق الأسعار بينهما طبقاً لتقرير الجهات المختصة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.