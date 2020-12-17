حرية لم تدم طويلا.. ملابسات جديدة بواقعة سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في شروع عاطلين لسرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب الإسكواش بنادي دجلة، وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميُا، وذلك بمدينة 6 أكتوبر.

وتبين بالفحص أن المتهم الأول خرج من السجن حديثا على خلفية اتهامه في قضية "ضرب"، والثاني غادر السجن في شهر أكتوبر الماضي. ليعود الاثنان خلف القضبان مجددا.

البداية تعود إلى تلقي العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من شرطة النجدة باكتشاف بطل العالم السابق سرقة شقته عقب عودته من سفره.

وشكل العقيد فوزي عامر مفتش قطاع أكتوبر، فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام تركزت جهوده على المعاينة الدقيقة للشقة محل البلاغ، ومراجعة مداخلها ومخارجها وفحص كاميرات المراقبة بمحيط العقار.

تحريات إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير وبقيادة المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أول أكتوبر، ومعاونه النقيب أحمد راغب كشفت عن مفاجآت.

شرع متهمان في سرقة الشقة عن طريق كسر الباب قبل أن يشعر بهما أفراد الأمني الإداري فأسرعا الهرب دون سرقة شيء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وأقرا بصحة التحريات. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.