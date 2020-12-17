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وزيرة الصحة تشكر الإمارات على إرسال شحنة لقاح كورونا الأولى

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وزيرة الصحة تشكر الإمارات على إرسال شحنة لقاح كورونا الأولى وزيرة الصحة تشكر الإمارات على إرسال شحنة لقاح كورونا الأولى

مصراوي Masrawy

02:55 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، على هامش زيارتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث خطة توريد دفعات لقاح المستجد إلى .

حضر اللقاء السفير المصري لدى دولة الإمارات، والقنصل الإماراتي لدى مصر، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح ، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والشعب المصري، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًا، على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف "مجاهد" أن الجانبين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) منذ بداية الجائحة، حيث استعرضت الوزيرة التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر والتي ساهمت في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين وسير عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد.

وتابع "مجاهد" أن اللقاء تناول أيضًا الدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين، حيث أكدت الوزيرة على أهمية التضامن والتكاتف بين البلدان لمواجهة الجائحة، كما ناقشا الجانبان نتائج الأبحاث الإكلينيكية التى أجريت على لقاحات فيروس كورونا واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات.

وأشار إلى أنه في نهاية اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن التعاون المثمر بين الشعبين الشقيقين.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، توجهت صباح اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، وتوجيه الشكر للدولة الشقيقة على توريد الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية.

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