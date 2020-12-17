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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ20 ألف كيلو متر ترع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء -خلال اجتماع برئاسته لمتابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والزراعات التعاقدية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس- أنه يجري حاليا العمل في 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجها الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.

وطلب مدبولي من الوزراء وضع خطة للعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتأمينها، لاسيما المحاصيل الزيتية التي يتم استيراد منتجاتها، بما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التي كانت موجهة للاستيراد، لافتا إلى مواصلة مراجعة كافة قوائم الاستيراد بصفة دورية؛ للعمل على تقليل عدد البنود بها قدر المستطاع. ونوّه إلى أنه سيتم طلب عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية؛ لعرض تفاصيل هذه المشروعات، والخطط الإجرائية تمهيداً لتنفيذها.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.​