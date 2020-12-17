أخبار عاجلة

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالعمل على تغيير وجه في الزراعة وتوفير المواد الغذائية

Print
رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالعمل على تغيير وجه مصر في الزراعة وتوفير المواد الغذائية رئيس الوزراء: توجيه رئاسي بالعمل على تغيير وجه في الزراعة وتوفير المواد الغذائية

مصراوي Masrawy

02:44 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح بالعمل على تغيير وجه في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي ستبدأ فيه استكمال تبطين الـ20 ألف كيلو متر ترع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء -خلال اجتماع برئاسته لمتابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والزراعات التعاقدية عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس- أنه يجري حاليا العمل في 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجها الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.

وطلب مدبولي من الوزراء وضع خطة للعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتأمينها، لاسيما المحاصيل الزيتية التي يتم استيراد منتجاتها، بما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التي كانت موجهة للاستيراد، لافتا إلى مواصلة مراجعة كافة قوائم الاستيراد بصفة دورية؛ للعمل على تقليل عدد البنود بها قدر المستطاع. ونوّه إلى أنه سيتم طلب عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية؛ لعرض تفاصيل هذه المشروعات، والخطط الإجرائية تمهيداً لتنفيذها.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية