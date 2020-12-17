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"كان في جلسة ميراث".. وفاة مواطن داخل مجمع محاكم الإسكندرية

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"كان في جلسة ميراث".. وفاة مواطن داخل مجمع محاكم الإسكندرية "كان في جلسة ميراث".. وفاة مواطن داخل مجمع محاكم الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:43 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

توفي صاحب محل موبيليا، اليوم الخميس، بشكل مفاجئ أثناء حضوره قضية ميراث أمام إحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بالدور الثالث بمجمع محاكم الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية يفيد وفاة مواطن داخل محكمة الأحوال الشخصية، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى مقر المحكمة.

وتبين من الفحص وفاة المدعو "علاء الدين.إ.ز" 53 عاما، مقيم بطريق الحرية بمنطقة العطارين، شريك ومدير محل بيع نجف وموبيليا، عقب خروجه من جلسة ميراث أمام سلم الطابق الثالث بمجمع المحاكم.

أكد الواقعة عدد من شهود العيان، وحدوث الوفاة بشكل طبيعي ومفاجئ وعدم وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض النيابة العامة للتحقيق.

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