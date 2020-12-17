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شعراوي: نفذنا 158 مشروعا ضمن مبادرة "مشروعك" وتوفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل

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شعراوي: نفذنا 158 مشروعا ضمن مبادرة "مشروعك" وتوفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل شعراوي: نفذنا 158 مشروعا ضمن مبادرة "مشروعك" وتوفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل

مصراوي Masrawy

02:26 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن (مشروعك) ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 16,5 مليار جنيه.

وشدد شعراوي، على القائمين على (مشروعك) باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأكد شعراوي، في بيان، اهتمام الرئيس عبدالفتاح بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.​

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