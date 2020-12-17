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غدا.. للطيران تسير 68 رحلة تقل 7300 راكب

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غدا.. مصر للطيران تسير 68 رحلة تقل 7300 راكب غدا.. للطيران تسير 68 رحلة تقل 7300 راكب

مصراوي Masrawy

02:26 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران غدا الجمعة 18 ديسمبر 68 رحلة جوية تقل على متنها أكثر من 7300 راكب.

وذكرت الشركة، في بيان، اليوم، أن هذه الجهات تشمل: دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة، الرياض، عمان، كازابلانكا، تونس، لارناكا، دوالا، لندن، باريس، ميلانو، چنيف.

كما تسير الشركة رحلات إلى: امستردام، كوبنهاجن، ميونخ، روما، نيويورك، أثينا، چوبا، برلين، فرانكفورت، ڤيينا، بودابست، البحرين، نيروبي، أديس أبابا، أربيل.

وبالرحلات الداخلية ستيسر الشركة 10 رحلات إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى 7 رحلات شحن جوي.​

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