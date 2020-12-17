"اقتصادية النواب" تقدم عدة اقتراحات لدعم مبادرة "اتكلم مصري"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبادرة "اتكلم مصري"، التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وأعلنت مؤسسة الرئاسة تبنيها، واحدة من أهم المبادرات المصرية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

واقترح "عبدالحميد" في بيان اليوم الخميس، على جميع الوزارات المصرية التي لها بعثات مصرية سواء تعليمية أو ثقافية أو صحية أو مراكز إسلامية وأيضا الكنائس المصرية بالخارج أن يكون لهم دورهم في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتنفيذ هذه المبادرة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤكدًا أن أكبر دليل على نجاح هذه المبادرة هو الإقبال الكبير من المصريين بالخارج بمختلف دول العالم في الالتحاق بها.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، إنه يجب على السفارات المصرية بمختلف دول العالم أن يكون لها دورها الداعم لمبادرة " اتكلم عربى " من خلال وجود كيانات بالتعاون مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم لتعليم ابنائنا بالخارج لغتنا العربية الجميلة.

وأكد أن المصريين بالخارج يستحقون كل الدعم والمساندة بعد النجاحات الكبيرة التي حققوها مع السفيرة نبيلة مكرم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى ربط أبناء مصر بمختلف دول العالم بوطنهم لدرجة أن المصريين بالخارج تقدموا الصفوف في الدفاع عن الدولة المصرية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاقتصاد المصري حتى أصبح لمصر فى عهد الرئيس أكثر من 10 ملايين سفير مصري وطني بالخارج يدافعون عنها وينسفون جميع الاكاذيب والاشاعات والمؤامرات ضدها من قوى الشر والضلال والارهاب.​