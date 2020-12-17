أخبار عاجلة

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"اقتصادية النواب" تقدم عدة اقتراحات لدعم مبادرة "اتكلم مصري"

Print
"اقتصادية النواب" تقدم عدة اقتراحات لدعم مبادرة "اتكلم مصري" "اقتصادية النواب" تقدم عدة اقتراحات لدعم مبادرة "اتكلم مصري"

مصراوي Masrawy

02:24 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

اعتبر الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبادرة "اتكلم مصري"، التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج وأعلنت مؤسسة الرئاسة تبنيها، واحدة من أهم المبادرات المصرية لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

واقترح "عبدالحميد" في بيان اليوم الخميس، على جميع الوزارات المصرية التي لها بعثات مصرية سواء تعليمية أو ثقافية أو صحية أو مراكز إسلامية وأيضا الكنائس المصرية بالخارج أن يكون لهم دورهم في تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتنفيذ هذه المبادرة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها مؤكدًا أن أكبر دليل على نجاح هذه المبادرة هو الإقبال الكبير من المصريين بالخارج بمختلف دول العالم في الالتحاق بها.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، إنه يجب على السفارات المصرية بمختلف دول العالم أن يكون لها دورها الداعم لمبادرة " اتكلم عربى " من خلال وجود كيانات بالتعاون مع الجاليات المصرية بمختلف دول العالم لتعليم ابنائنا بالخارج لغتنا العربية الجميلة.

وأكد أن المصريين بالخارج يستحقون كل الدعم والمساندة بعد النجاحات الكبيرة التي حققوها مع السفيرة نبيلة مكرم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح ، فى ربط أبناء بمختلف دول العالم بوطنهم لدرجة أن المصريين بالخارج تقدموا الصفوف في الدفاع عن الدولة المصرية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للاقتصاد المصري حتى أصبح لمصر فى عهد الرئيس أكثر من 10 ملايين سفير مصري وطني بالخارج يدافعون عنها وينسفون جميع الاكاذيب والاشاعات والمؤامرات ضدها من قوى الشر والضلال والارهاب.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية