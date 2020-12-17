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الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز ويصيب عشرات الطلاب والمعلمين في جنين

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الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز ويصيب عشرات الطلاب والمعلمين في جنين الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز ويصيب عشرات الطلاب والمعلمين في جنين

مصراوي Masrawy

02:20 م الخميس 17 ديسمبر 2020

رام الله- أ ش أ:

أصيب عشرات الطلاب والمعلمين الفلسطينيين، الخميس، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز داخل باحة مدرسة عانين الثانوية غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل ساحة المدرسة؛ ما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب والمعلمين بحالات اختناق وهلع، وعمل عدد من المعلمين على تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وناشدت مديرية تربية جنين كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والمحلية والإعلامية، أخذ دورها في فضح الممارسات الإسرائيلية، ولجم هذه الانتهاكات المجحفة بحق الطلاب والعملية التعليمية عموماً.

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