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بالصور.. معسكر طلابي بكلية الخدمة الاجتماعية في أسوان

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بالصور.. معسكر طلابي بكلية الخدمة الاجتماعية في أسوان بالصور.. معسكر طلابي بكلية الخدمة الاجتماعية في أسوان

مصراوي Masrawy

02:24 م الخميس 17 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، فاعليات المعسكر الطلابي الذي نظمته كلية الخدمة الاجتماعية بالحرم الجامعي بصحاري، تحت عنوان "يوم في حياة الإنسانية" بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور "غلاب" إن المعسكرات الطلابية تعمل على خلق روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، في مختلف الأنشطة وتكون بمثابة بوابة لإفراز المواهب الفنية والرياضية والثقافية والأدبية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان المشرف على الكلية، أن المعسكرات تعمل على غرس سلوك الالتزام لدى الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء الوطني، وبدأت فاعليات المعسكر بطابور الصباح وتحية العلم والخدمة العامة والنشاط الرياضي ودوري المعلومات وصالون ثقافي ومعرض فني.

ويقام حفل ختامي لتكريم الطلاب المتميزين والمشاركين بالمعسكر المنهجي الطلابي، والذي يضم 600 طالب وطالبة.

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