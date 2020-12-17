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لجنة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ بميناء دمياط

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لجنة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ بميناء دمياط لجنة طوارئ لمواجهة الطقس السيئ بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 17 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

وجه اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مسئولي لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة، بالتعامل الفوري والدفع بالمعدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار من كافة المناطق بالميناء.

وشدد رئيس الهيئة، في اجتماع، عقده اليوم الخميس على عمل المراجعات الدقيقة لقياس كفاءة تصريف الأمطار ومحطات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية كافة المعدات.

ونجحت جهود اللجنة في مواجهة الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية، باستخدام المعدات الخاصة بالهيئة والعمالة المدربة وجهود الإدارات المختصة.

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