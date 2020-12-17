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محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

02:20 م الخميس 17 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، جولة تفقدية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتابع نسب التنفيذ على أرض الواقع، ومشروع إنشاء أول محطة تموين ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه سيجري افتتاحها في نهاية الشهر الجاري، ومن المقرر إمداد باقي مدن المحافظة بالغاز الطبيعي عن طريق هذه المحطة من خلال نقل الغاز عن طريق سيارات تريلا، لافتًا أن مدة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي لا تستغرق سوى 4 ساعات فقط.

وتابع المحافظ رفع كفاءة وتجميل وإنارة وتوسعة شارع المحكمة بشرم الشيخ، وبعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، التي تسهل حركة السير، وإحداث سيولة مرورية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد في الانتقال داخل المدينة.

وقال المحافظ إنه جاري تطوير شارع المحكمة ليخدم عدة مصالح حكومية هامة منها محكمة شرم الشيخ، ومبنى الضرائب العقارية، ومركز خدمة المستثمرين ورجال الأعمال التابع للهيئة العامة للاستثمار ومصالح خدمية أخرى.

كما تفقد خلال الجولة أعمال تطوير منطقة هضبة أم السيد، والتي تتضمن إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، وانشاء مشايات على الجانبين، ورصف طريق نادي الرياضات البحرية بطول 1.7 كيلو متر وعرض 30 مترًا، إضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج بالهضبة.

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