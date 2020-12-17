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10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة مصرية يابانية برأس سدر

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10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة مصرية يابانية برأس سدر 10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة مصرية يابانية برأس سدر

مصراوي Masrawy

02:19 م الخميس 17 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخصيص قطعة أرض على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة رأس سدر، لإنشاء مدرسة مصرية يابانية، أسوة بمدن طور سيناء وشرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الخميس، إن تجربة إنشاء مدارس مصرية يابانية بجنوب سيناء أثبتت نجاحها، من خلال المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الطور، والتي أقيمت على مساحة 10 آلاف م2، وتضم 22 فصلًا دراسيا، مساحة الفصل تصل إلى 70 مترً، وصالة جمنازيوم وملاعب وغرفة لتبديل الملابس ودورات مياه، ومزودة بمعامل متطورة ومسارح حديثة للأنشطة ومكتبة وشبكات إنترنت متكاملة، وبلغت تكلفة إنشائها 33 مليون جنيه.

وجرى إقامة المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا دراسيًا، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وبلغت تكلفتها 40 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد مقترح لإنشاء مدرسة دولية وأخرى فنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ.

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