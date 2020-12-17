محافظ بورسعيد للصيادين: تطوير بحيرة المنزلة للارتقاء بمهنة الصيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن أعمال تطهير بحيرة المنزلة تستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام للصيادين وخدمتهم، وتطوير منظومة العمل بما يحقق أفضل مستوى للعاملين بمهنة الصيد ببورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال لقاءه عدد من الصيادين، على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة الدعم للصيادين طبقا للامكانات المتاحة بالمحافظة، بما يساهم في توفير سبل الراحة للصيادين بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تنمية مشروعات الثروة السمكية ببورسعيد يأتي تماشيا مع كافة أعمال التطور التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات.