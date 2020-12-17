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أجهزة "تابلت" للعاملين بالوحدة الفرعية للمتغيرات المكانية في الشرقية

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أجهزة "تابلت" للعاملين بالوحدة الفرعية للمتغيرات المكانية في الشرقية أجهزة "تابلت" للعاملين بالوحدة الفرعية للمتغيرات المكانية في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:15 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الشرقية- فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، تسليم 10 أجهزة تابلت بمشتملاته مدعوم بخدمة الانترنت وGPS كمرحلة أولي للعاملين بوحدة المتغيرات المكانية بمدن (ههيا، بلبيس، مشتول السوق، الزقازيق، حي أول، وحي ثان، القنايات، القرين، منيا القمح، أبو حماد) لتفعيل المنظومة الالكترونية للمتغيرات المكانية لضبط العمران والحد من التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الخميس، أن وحدة المتغيرات المكانية تساعد الجهاز التنفيذي على رصد مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سالي حسين، مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام أنه جرى تفعيل المنظومة الالكترونية للمتغيرات المكانية وربطها مع إدارة المساحة العسكرية للقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية، والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها والارتقاء بالمظهر العمراني والحضاري بالمدن.

وأضافت مديرة وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، أنه من المقرر مطلع الأسبوع القادم تسليم 11 جهاز تابلت بمشتملاته مدعوم بخدمة الإنترنت وGPS كمرحلة ثانية لباقي المراكز بالإضافة إلى تسلم الوحدة بالديوان العام 3 أجهزة تابلت لاستكمال تفعيل المنظومة بنطاق المحافظة.

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