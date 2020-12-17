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إندونيسيا: إلغاء 133 ألف رحلة جوية إلى بالي بسبب "شهادة كورونا"

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إندونيسيا: إلغاء 133 ألف رحلة جوية إلى بالي بسبب "شهادة كورونا" إندونيسيا: إلغاء 133 ألف رحلة جوية إلى بالي بسبب "شهادة كورونا"

مصراوي Masrawy

02:02 م الخميس 17 ديسمبر 2020

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت رابطة تجارية إندونيسية، الخميس، أن قرارا حكوميا مفاجئا بإلزام زوار جزيرة بالي السياحية بإثبات خلوهم من أدى إلى إلغاء أكثر من 133 ألف رحلة جوية.

وأصدر حاكم بالي توجيهات في وقت سابق الأسبوع الجاري بأنه يجب أن تكون نتائج اختبار المسحة الطبية (بي سي آر) للقادمين من مناطق أخرى في إندونيسيا إلى الجزيرة، سلبية.

يشار إلى أن المسحة تعد معيارا ذهبيا للكشف عن مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وكانت السلطات تطلب في السابق شهادة الاختبار السريع السلبية من زائري بالي.

وتصل تكلفة المسحة 70 دولارا، على الأقل، في إندونيسيا، في حين يكلف اختبار الأجسام المضادة السريع أقل من عشرة دولارات.

وقال هاريادي سوكامادني، رئيس رابطة الفنادق والمطاعم الإندونيسية: "هذا أمر مقلق لأن عدد إلغاء الرحلات يبلغ عشر مرات المعتاد".

وأضاف أن الإلغاءات يمكن أن تكلف الجزيرة نحو تريليون روبيه (70.1 مليون دولار).

واستأنفت بالي استقبال الزوار المحليين في يوليو الماضي، ولكن بسبب الزيادة في عدد الإصابات, جرى تأجيل خطط كان من شأنها أن تسمح للأجانب بزيارة الجزيرة فيسبتمبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد إصابات كورونا في إندونيسيا ارتفع بواقع 7354 اليوم الخميس ليصل الإجمالي إلى 643 ألفا و508. وتوفى 132 شخصا جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 19 ألفا و390.

وسجلت بالي 15 ألفا و860 إصابة و472 وفاة.

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