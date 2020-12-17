أخبار عاجلة

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك -
كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء -
بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد -
مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بوتين: لقاحنا ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات إنتاجه

Print
بوتين: لقاحنا ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات إنتاجه بوتين: لقاحنا ضد كورونا جيد ولدينا نقص في معدات إنتاجه

مصراوي Masrawy

01:58 م الخميس 17 ديسمبر 2020

موسكو- أ.ش.أ:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاح الروسي جيد، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في افتقارنا إلى المعدات اللازمة لإنتاجه بالكميات اللازمة .

وقال بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، اليوم الخميس: أكرر مرة أخرى لكي يسمعني الجميع في البلاد، تتلخص مهمتنا في التطعيم داخل ، ومكونات هذا اللقاح الروسي جيدة " .

وأضاف الرئيس الروسي: "ما زلنا نفتقر إلى المعدات اللازمة لإنتاج كمية اللقاحات، التي نحتاج إليها".

وتابع بوتين:"كانت روسيا أول دولة في العالم تخترع وتبدأ إنتاج اللقاح من قبل مركز أبحاث "جامالي" ومركز نوفوسيبيرسك "فيكتور"، وهو لقاح جيد وقد تحدثت عدة مرات حول ذلك، وأمنه وفعاليته تصل إلى 95 في المئة وأكثر، ويتحدث الخبراء عن 96-97 في المائة بالفعل، من مستوى الحماية، ولم ترصد أي حالة خطيرة بشأن الآثار الجانبية " .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

شبكة عيون الإخبارية