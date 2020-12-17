التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية بمركز سقارة لرفع مهارات العاملين بـ "مشروعك"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الأسبوع القادم، دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين في مكاتب (مشروعك) بالمحافظات يستفيد منها 45 متدربًا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المتنامي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموي وما توفره من فرص عمل، وفي ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن (مشروعك) ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروعًا صغيرًا ومتوسطاً بقروض 16,5 مليار جنيه مشدداً على القائمين على (مشروعك) باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ولفت الوزير إلى أن (مشروعك)، يعمل في اطار مبادرة البنك المركزى التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5% مؤكدًا تشجيع الوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

من ناحية اخرى يواصل مركز تدريب سقارة برنامجه التدريبى الاسبوع ال 15 بتنظيم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمراني والمشروعات والإشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين في وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمراني فيما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 72 متدربا من جميع المحافظات.

واحتفل المركز اليوم الخميس (17/12/2020)بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية وسكرتيرى المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال إدارة الأزمات ودورة أساسيات التحول الرقمى واستفاد منها 99 متدربا من جميع المحافظات .​