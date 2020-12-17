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نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة

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لرفع كفاءة الشبكات بالعاصمة المقدسة ودرء أخطار السيول

نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة

تواصل وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة، أعمال التشييد والصيانة والنظافة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، وتنفيذ شبكات البنى التحتية؛ لاستيعاب كميات الأمطار، وإيصالها بشكل آمن لمجرى وادي عرنة؛ وذلك لحماية مخططات ولي العهد والمناطق الأخرى المحيطة بها.

واشتملت الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة لشبكات السيول تنفيذ قنوات صندوقية مغلقة بطول ٢٥٥م في مخططات ولي العهد، وتنفيذ أغطية خرسانة مسلحة للمناهل بأجياد بمساحة ١٦٢م٢، ومواصلة أعمال نظافة قنوات التصريف السطحي بطول ٨٣٠٠م في "المسفلة - الشرائع - العزيزية - جنوب مكة - العمرة - أجياد – المعابدة"، إضافةً إلى تنظيف ٢٥٥ غرفة تجميع وتفتيش في "العتيبية - الشرائع - العزيزية – الشوقية".

وتأتي هذه الأعمال المتواصلة للرفع من كفاءة شبكات الأمطار بالعاصمة المقدسة، ودرء أخطار السيول.

نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة

نواة صندوقية مغلقة لتصريف مياه الأمطار بمخططات ولي العهد بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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