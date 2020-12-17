أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المودة للتنمية الأسرية" تنهي دراسة قياس الأثر والعائد الاجتماعي على الاستثمار

Print
80.7 % نسبة التغيير الإيجابي لدى المستفيدين من مبادرات الجمعية لعام 2019

انتهت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة من إعداد دراسة قياس الأثر الاجتماعي لمبادرات الجمعية والعائد الاجتماعي على الاستثمار بمنهجية SROI وبمشاركة خمس باحثات سعوديات، ومجموع عينة المشاركين في الدراسة بلغت 1200 من مستفيدي الجمعية.

وأوضح مدير عام الجمعية محمد بن علي آل رضي، أن هذه الدراسة تهدف لقياس الأثر الاجتماعي لخدمات الجمعية على المستفيدين، وكذلك دراسة العائد الاجتماعي على الاستثمار بمنهجية SROI، وكذلك اكتشاف الفجوات بين الخدمات من أجل استمرار التحسين والتطوير.

وقال: قد قام بالدراسة الميدانية فريق محايد من خارج الجمعية وهم مجموعة من الباحثات السعوديات، وكان دور الجمعية إشرافياً فقط دون تدخل أو تأثير في البيانات، ومن أهم نتائج الدراسة أن نسبة التغيير الإيجابي لدى المستفيدين من خدمات الجمعية بلغت 80.7%. وبلغ العائد على الاستثمار الاجتماعي مقابل كل ريال تم صرفه على برامج الجمعية 1.80 ريال مقابل كل مستفيد.

وبين "آل رضي" أن الأثر الاجتماعي لبرنامج التدريب الأسري بلغ 91% وقيمة العائد من الاستثمار 1.91 ريال مقابل كل ريال تم صرفه في البرنامج ، وفي برنامج الارشاد والإصلاح الأسري بلغت نسبة الأثر الاجتماعي 71 % و قيمة العائد من الاستثمار 1.71 ريال.

وأضاف: في مبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة، فقد بلغت نسبة الأثر الاجتماعي 67% وقيمة العائد من الاستثمار 1.67 ريال، كما بلغت نسبة الأثر الاجتماعي لبرامج أكاديمية الحياة لتمكين المرأة 94% وقيمة العائد من الاستثمار 1.94 ريال.

وتابع "آل رضي": العينة الممثلة للمستفيدين في هذه الدراسة بلغت (1200) فرد، وتكون مجتمع الدراسة من مستفيدي الجمعية خلال العام 2019 م ، وقد تم استخدام منهج المسح الاجتماعي في إجراء الدراسة، ومنهجية SROI في دراسة العائد الاجتماعي على الاستثمار. وكذلك المقابلات المعمقة والاتصالات الهاتفية.

وقال: الجمعية تقدم خدماتها وفق تصنيف محدد للوصول للأثر المطلوب تحقيقه لكل فئة مستفيدة بداية بالأسر الناشئة وهم المقبلون والمقبلات على الزواج، بالإضافة إلى الأسر الناشئة في السنوات الأولى من الزواج حتى تصل لمرحلة النضج والاستقرار الأسري. والتي تسعى الجمعية من خلال تقديم خدماتها لهم لخلق جيل من الأسر الواعية، تملك ثقافة أسرية جيدة، ومهارات حياتية، تعزز مشاركاتهم في المجتمع، تليها فئة الأسر المستقرة والتي تسعى المودة لتعزيز قدراتها ومهاراتها لتكون أسر مؤثرة في استقرار الأسرة وسفيرة لرسالة المودة، ثم فئة الاسر غير المستقرة وهي الأسر غير القادرة على مواجهة التحديات ولديها اضطرابات أو معوقات تهدد استقرارها، وغير قادرة على حل مشكلاتها؛ نتيجةً لضعف التواصل والتفاعل والتقدير بين الأبوين أو مع الأبناء، والتي تعمل جمعية المودة على دعمها بالمعارف والمهارات وتقديم الخدمات لها لتصبح أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحديات.

وأضاف "آل رضي": بعد ذلك تأتي فئة الأسر المنفصلة والتي تعمل المودة على تقديم خدماتها لها بتوفير بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء بعد انفصال الأبوين يسودها الاحترام المتبادل وتعزز قيمهم الأسرية وتحفز قدراتهم الإبداعية، وأخيراً الجهات المعنية والمختصون حيث تعمل المودة على أن تكون المرجع الأول لقضايا الأسرة، والإسهام في طرح أفضل الحلول الاستراتيجية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني المتعلقة بالأسرة، وتأهيل أفضل الكفاءات من المختصين.

وبين "آل رضي" أن الجمعية تلتزم بتطبيق المنهجيات الإدارية الحديثة، وعلى رأسها اعتمادها العمل على تطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي وبتقديم برامج نوعية تتوافق مع احتياجات المستفيدين وفق دراسات وممارسات تخصصية احترافية، مع تزويد الأسرة بالخبرات والمهارات والمعالم الأساسية في المجال التربوي والاجتماعي، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك

أمانة منطقة عسير تغلق مطعماً شهيراً للأسماك

كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء

كورونا في العراق.. 1200 إصابة جديدة و13 وفاة و1668 حالة شفاء

بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد

بالفيديو.. المشرف على التعليم الإلكتروني: منصة مدرستي مكّنت من نجاح تجربة الاختبارات عن بُعد

مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات

مدير تعليم رجال ألمع: الاختبارات تسير بشكل سلس ودون أي معوقات

شبكة عيون الإخبارية