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خطة التطعيم الإيطالية ضد كوفيد 19 تبدأ "رمزيًا" في أواخر ديسمبر

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خطة التطعيم الإيطالية ضد كوفيد 19 تبدأ "رمزيًا" في أواخر ديسمبر خطة التطعيم الإيطالية ضد كوفيد 19 تبدأ "رمزيًا" في أواخر ديسمبر

مصراوي Masrawy

01:55 م الخميس 17 ديسمبر 2020

روما- (د ب أ):

أعلن مفوض الإيطالية المعني بمواجهة أزمة ، دومينيكو أركوري، أن خطة التطعيم الإيطالية ضد الفيروس سوف تبدأ "بشكل رمزي" في أواخر ديسمبر، وسيتسع نطاقها في يناير.

وقال أركوري إنه في حال التزمت الوكالات الطبية الإيطالية والأوروبية بالإطار الزمني المقرر للتراخيص سوف تبدأ الخطة "بشكل رمزي في نهاية ديسمبر. وبشكل شامل في أوائل يناير".

وأوضح المفوض لصحيفة "كوريري ديلا سيرا"، إن كل شيء جاهز فيما يتعلق باللوجيستيات. وتعهد: "لن نهدر دقيقة واحدة".

ويُتوقع أن تمنح وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على لقاح فايزر/بيونتك ضد كوفيد-19 في 21 ديسمبر ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تحذو حذوها في غضون أيام.

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