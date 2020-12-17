أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رغم سلبية إصابته.. رئيس المجلس الأوروبي يدخل في حجر صحي

Print
رغم سلبية إصابته.. رئيس المجلس الأوروبي يدخل في حجر صحي رغم سلبية إصابته.. رئيس المجلس الأوروبي يدخل في حجر صحي

مصراوي Masrawy

01:43 م الخميس 17 ديسمبر 2020

بروكسل- (د ب ا):

خضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للعزل الصحي، رغم ثبوت سلبية إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنه المتحدث باسمه، باريند ليتس.

يأتي ذلك بعد إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس.

كان ميشيل سافر إلى باريس لحضور فعاليات خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقى بماكرون في قصر الإليزية الاثنين الماضي.

مع ذلك قال ليتس في تغريدة إن السلطات الفرنسية أبلغته "أنه لا يعد مخالطا لماكرون". وخضع ميشيل يوم الثلاثاء لفحص كورونا.

وأضاف ليتس"مع ذلك، وبدافع الاحتياط، سوف يخضع الرئيس للعزل الذاتي". ومن المقرر أن يستمر ميشيل في أداء عمله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُحجر فيها رئيس المجلس الأوروبي. ففي سبتمبر، دخل ميشيل في حجر صحي بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه الأمنيين بالفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية